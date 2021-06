Evelin Võigemast: mul on komme rasketel eluperioodidel iseendasse tõmbuda 

„Need, kes mind lähedalt tunnevad, teavad, et see on siiski ainult üks tahk minust. Aga ma võin olla ka habras ja katki, abi paluda, tunnistada, et ma ei saa hakkama või ei oska ega jaksa enam. Mul on komme rasketel eluperioodidel iseendasse tõmbuda, aga samas mu lähedased tunnevad mind ja arvestavad sellega,“ tõdeb ta.