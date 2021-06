Trubaduur Alen Veziko tõehetk: kui meelelahutamist pole vaja, tuleb kohaneda ja tööle minna  

Muusik Alen Veziko tunnistab, et koroonaaeg oli meelelahutajatele väga keeruline aeg. „Paljusid tabas tõehetk, kus oled kogu oma elu üles ehitanud ainult ühe valdkonna peale. Ma nägin olukordi, kus ka minu väga lähedased sõbrad olid tugevalt hädas kohanemisega. Kui meelelahutamist pole vaja, tuleb siiski kohaneda, minna tööle ja teha teisi asju,“ nendib ta ja lisab, et paraku paljud meelelahutajad ei suutnud lahti lasta sellest, et on lauljad, näitlejad või õhtujuhid ja mõtlesid, et kuidas ma nüüd lähen tööle.