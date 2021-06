Britney Spearsi õde võttis viimaks tema väidetava orjapõlve asjus sõna 

Kahe teismelise poja ema Britney Spears on kuraditosin aastat olnud oma isa eestkoste all. Nüüd kinnitab ta, et see on põrgulik orjapõli - Jamie Spears nautivat tema kamandamist ja piinamist. Miks pole Britney õde tema toetuseks üles astunud?