Dr Siim Simmo: õige plastikakirurgi kliendid näevad välja nagu poleks nad plastikakirurgi elu sees näinudki 

Eesti üks nõutumaid plastikakirurge dr Siim Simmo tõdeb, et Eestis on näolõikuste populaarsus tõusutrendis. Eelarvamus, mis ka Hollywoodi kollasest ajakirjandusest kumab, on hakanud lahtuma – drastilised näited, kus nägu on rikutud, on tegelikult pigem ilusüstide pärusmaa. „Plastikakirurgid suhtuvad näolõikustesse ettevaatlikkuse ja suure aukartusega ning teavad ohte. Keegi ei võta üleliigseid riske, et inimese välimust halvendada,,“ kinnitab ta, et õige plastikakirurgi kliendid näevad välja sellised nagu poleks kunagi plastikakirurgi näinudki ja on justkui loomulikult kaunid.

Dr Simmo, patsientide suurim hirm on tulla plastikakirurgi noa alt välja teise näoga, on see õigustatud hirm?