TÄHETARKUS 28. JUUNI - 4. JUULI | Elizabeth Samose saarelt: Lõvi energia võib endaga armukadedust kaasa tuua 

28.06-4.07

Päike on jõudnud Vähki, mis tähendab, et suvi on alanud. Võime olla veidi emotsionaalsemad ja empaatiavõimelisemad kui muidu. Igasugused kodu ja perega seotud küsimused on päevakorras ja praegu on hea aeg tegeleda just nende teemadega. Kuna Vähi planeet on Kuu, siis selle transiidi jooksul mõjutab see taevakeha meid tunduvalt rohkem kui tavaliselt.

Merkuur on jätkuvalt Kaksikute märgis, aga kuna retrograad on läbi, on selle mõju eelkõige positiivne. Meie mõte töötab kiiresti, oleme leidlikud ja nutikad. See võib endaga veidi närvilisust või püsimatust kaasa tuua.

Veenus ja Marss on mõlemad Lõvi märgis. Tänu sellele on meil energiat ja pealehakkamist. Ajame taga põnevust ja kirge. Suhtleme palju ja soovime, et meid märgataks ja tunnustataks. Lõvi energia võib endaga veidi armukadedust kaasa tuua.

1.07 Marss opositsioonis Saturniga

Selle aspekti puhul on tegu lühiajalise, aga küllaltki ebameeldiva transiidiga. Saturn kisub üles negatiivseid emotsioone nagu viha, nõrkus ja ärritatus. Inimestel on kõrged ootused ning kui need läbi ei lähe, on pettumus suur.