Tanel Padar: kui polnud iseteeninduskassat, siis inimesed ikka vaatasid, mida ostsin 

Padar räägib, et kondoomide ostmine on tema jaoks alati veidi ebamugav olnud. „Ma tegin seda vahel isegi nii, et panin endale äratuse, et minna bensiinijaama nii jabural ajal, mil võiks kõige vähem inimesi olla,“ ütleb ta.

„Ükskord vaatasin, et mitte kedagi ei ole, keerutasin Coca-Cola pudelit käes ning veendusin veelkord, et nüüd pole mitte kedagi. Ja siis ma läksin ja ütlesin: “Tervist! Palun mulle kolm pakki kondoome,“ meenutab Padar ja lisab, et kui läheb, siis ostab juba varuga. „Kui ma olin selle ära küsinud, läksid uksed lahti. Kell oli pool viis hommikul. Sealt astus sisse kolmelapseline pere,“ räägib ta, et just sel hetkel küsis klienditeenindaja lisaküsimusi, mille peale ta väriseva käega kõigest Coca-Cola pudeli haaras ja lahkus.

Praeguseks on ta enda sõnul juba tähelepanuga harjunud, sest see on osa tema karjäärist olnud juba väga pikalt.