Britney Spears isa ikke all: „Mind koheldakse nagu seksiorja!"

TAHAB OMA VANEMAD KOHTUSSE KAEVATA: Britney Spears on olnud teismeeast peale pere peamine leivateenija. Tema väitel on ema-isa seda kurjalt ära kasutanud. „Tahaksin ausalt oma pere kohtusse kaevata. Tahan ka võimalust rääkida kogu maailmale, mis nad tegid, et see poleks neile kasulik saladus.“ Foto: VIDA PRESS