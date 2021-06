ENDISED SÕBRAD KORRALIKULT TÜLIS | Kerdo Mölder: Loigod sõimasid, et olen neile noa selga löönud. Kristi: mina ei ole temalt midagi ära võtnud!  

Kerdo selgitab, et tõepoolest oli neil algselt plaan Kristiga käed lüüa ja koos Kannu kõrtsi juhtima hakata. „Vastab tõele, et algselt tegin pakkumise just temale. Järgmine päev panime omavahel asjad paika ning lõime käed. Siis aga tuli esimene tagasilöök - öeldi, et sellist tandemit ei soovita, Kristi nime tõttu,“ sõnab ta.