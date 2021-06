Printsess Beatrice'i mees avaldas liigutava postituse sündimata lapsest 

Kasupoeg Edo avaldas Christopheri kümnendal surma-aastapäeval kahetsust, et kasuisal ei õnnestunud tema ja ta õe Natalia lastega kohtuda. „Ei möödu päevagi, mil ma sulle ei mõtleks ning sinu õppetundidele ei toetuks. Ütlesid mu 18. sünnipäeval, et minu kasuisaks olemine on su elu suurim au ja privileeg. Vastan samaga: su kasupojaks olemine on mu elu suurim au ning ilma sinuta mind siin praegu ei oleks. Ma tean, kui uhke sa täna meie üle oleksid, ja kahetsen, et sa ei saanud kohtuda oma kolme ja peatselt nelja lapselapsega. Millist rõõmu nad küll sulle toonud oleksid! Olin Wolfie-vanune, kui sa mu ellu tulid ja kõik muutsid.“