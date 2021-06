SUVESARI „LÕBUS LÕUNA“: Õhtuleht ajas pool Otepääd tagajalgadele, et teada saada, kuidas Munnimägi oma nime sai 

Mida Ülle aga ei pruukinud teada, on asjaolu, et tema vaatevälja jäid nii mitmedki kohad, mille ilusa kesta all peidus ääretult nilbe nimi. Mine tea, ehk oleks tema põskedelt alla voolanud pisaravood järsult katkenud, kui ta oleks teada saanud, et kiidab suure suuga näiteks Munnimäge.