PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 1. juuli  

23. august – 22. september

Seisud on segased, igav see päev küll tulla ei saa, samas on raske öelda, milliseks ta kujuneb. Tegutse, aga ära võta julget rünnakut ette, kui su seljatagune pole kaitstud.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Meenutad vanu aegu ja tunned nukrust, sest paljugi toredat on möödas ning samal kujul seda tagasi ei saa. Aga tasub õnnelik olla, et sul vähemalt on, mida meenutada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november