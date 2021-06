PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 29. juuni 

Raske on sul juhul, kui pead kuskil koosolekul või lausa rahva ees sõna võtma. Tunned ennast ebakindlalt ning sõnad kipuvad sulle justkui kurku kinni jääma.

Keskenduda suudad väga hästi, ent suhtlemine on väsitav. Teiste seisukohti on raske aktsepteerida, isegi juhul, kui need ei ole sinu maailmanägemusega risti vastupidised.