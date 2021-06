GALERII | Voronja suvenäitus „Kolmainsus – Teadus. Kunst. Ulme.“ lööb laineid: see on üles ehitatud, kui rännak läbi kahe sfääri 

Kuraatorite Kaija Põhako-Esko ja Tõnu Esko sõnul võib käsitletavad valdkonnad tinglikult jagada kaheks: sisekosmos, mis hõlmab inimese sees toimuvat, ning väliskosmos ehk kõik, mis jääb väljapoole meid endid. „Näitus on üles ehitatud kui rännak läbi mõlema sfääri. Kunstiteosed näitavad võimalusi, milline võiks meie tuleviku maailma välja näha. Kas kõik, mis tehniliselt on võimalik, peaks olema lubatud? Eetilised dilemmad, milleni jõuame kui teaduse areng teeb võimalikuks inimese täiustamise geneetika abil, on ulmekirjanduses ammu läbi arutletud. Samuti küsimused robotite rollist tuleviku ühiskonnas,“ kirjeldavad nad.

Koostöös Eesti Ulmekirjanike seltsiga valmis ka põhjalik ülevaade raamatutest, novellidest ja lühijuttudest nii Eestist kui välismaalt, mis ühel või teisel kujul käsitlevad „Kolmainsuse“ näitusel käsitletud eetilisi küsimusi, mis tõstatuvad teaduse ülikiire arenguga. Mis aastakümneid tagasi tundus kui kõige pöörasem tulevikuvisioon, on kohati tänaseks päevaks juba realiseerunud. Saunamajas saab näha valikut Eesti Teadusfotode konkursilt aastatest 2011-2019. Näitus teadusfotodest võrdleb mikro- ja makrokosmost – kas pisikesse rakku võib mahtuda kogu avakosmos? Vähesed on näinud kui rikkalik on maailm läbi mikroskoobi vaadates.

Mis teid enim selle näituse puhul on inspireerinud ja kust ammutate inspiratsiooni loomingu jaoks?

Galeristid Kaili Kask Ja Raul Oreškin: „Inspireeriv on olnud koostöö teadlastega, ning nende mõttemaailm, tabades ära uue uue aja kolmainsuse – kunsti, teaduse ja ulme, mis traditsioonilises vanausuliste külas saab veel lisatähenduse. Eks elus on kõik omavahel seotud. Põnev, et teadlased sidusid omavahel just ulme ja teaduse, mida kunsti kaudu külalistele vaatamiseks ja mõtlemiseks tuuakse. Vähetähtis pole ka see, et teadlastest kuraatoritega, laieneb meie publik teadusmaailma ning samas jõuavad ka teadusküsimused põnevas vormis kunstihuvilisteni.“

Kuraatorid Kaija Põhako-Esko ja Tõnu Esko: „Teadlastena on meie jaoks nii kunst kui ulmekirjandus inspireerivad. Levinud vastanduvad stereotüübid teadlastest ja kunstnikest ei pea paika. Mõlema valdkonna esindajad on väga loomingulised ja tegelevad maailma mõtestamise ning kirjeldamisega, aga vahendid selle jaoks on erinevad - kunstnikud kasutavad kujundite keelt, teadlased valemeid. Ulmekirjandus on inspireeriv, sest näitab erinevaid võimalusi maailma toimimise ja tuleviku kohta.“

Kui kaua sellise näituse kokkupanek aega võtab?

Kuraatorid Kaija Põhako-Esko ja Tõnu Esko: „Ettepanek kureerida näitust tuli 2019 aasta lõpus. Võtsime selle kõhklusteta vastu, sest meil oli varasem positiivne kogemus Voronja Galerii kodunäituse võõrustamisest. Sealt sai alguse soov kunagi ise üks näitus kokku panna. „Kolmainsuse“ näitusele eelnenud aasta jooksul külastasime nii palju kunstinäitusi kui koroona-aeg võimaldas, kohtusime kunstnike ja ulmekirjanikega – oli palju inspireerivaid ja silmaringi avardavaid vestlusi kunstist, teadusest ja kirjandusest.