Kannu kõrtsi omanike vahetus kukkus kokku?! Kerdo Mölder: sattusime tupikusse 

Kerdo rääkis juuni alguses, et just siis, kui sulged lõplikult, hingest ja kogu südamest ühe ukse, avanevad kümme järgmist ust. „Ja sa pead minema sisse just nendest ustest, mis sinu ees avanevad - mitte aga muukima ega pressima sisse ustest, kuhu sa ei kuulu. Täna võin öelda, et minu ees on avanenud lõpuks just need uksed, kuhu ma kuulun,“ sõnas ta.

„Aasta tagasi poleks ma suutnud arvatagi, et täna võin öelda, et olen üks kõige õnnelikum inimene maailmas! Rääkimata sellest, et olen juba mõnda aega õnnelikus, hoolivas ning armastavas suhtes, Respekt on tagasi ja just sellisena nagu ta sündis, aga mind tabas veel suurem ime! Minu kätesse usaldati üleöö mitukümmend aastat kasvatatud ja hoolitsetud lapsukesed – Kannu kõrts ja ööklubi Mjau,“ teatas ta. „On keeruline veel leppida antud olukorraga, kuid hinges on tohutu õnn, rõõm ja joovastus - muidugi ka meeletu vastutus!“

Kerdo jutustas, kuidas Kannu kõrts on olnud omal ajal pea neli aastat teine kodu, tema kasvamise ning arenemise paik ja muidugi ju ka ansambli, Respekt ametlik sünnikodu. „Just Kannu kõrtsi lavadel leidsime me üksteist Janega ja just seal Respekt sündiski - ajal kui selles majas programmijuhina töötasin.“

„Südames on veel selline seletamatu tunne. Nii palju tahaks teha, nii palju tahaks korraldada!“ rõõmustab Kerdo. „Tean, et eelmisel omanikul, kelle jaoks on need majad nagu oma armsad lapsed, oli hinges siiski raske neid üle anda, kuid see on minu jaoks ääretult suur au, vastutus ja usaldus. Lubasin, et need lapsed on ka nüüd sama heades kätes, hoolitsetud, armastatud ja kaitstud.“



Kerdo lubas, et Kannu kõrtsi süda hakkab veel tugevamaid lööke tuksuma, sest see kõrts on kasvanud nüüd täiskasvanuks - valmis tegema veel suuremaid tegusid, kui siiani. Lõbustama, rõõmustama, tantsutama ja hoidma veel suuremat publikut. „Kindlasti näeb mind enamuse aja majas, letis, puldis, lavataga, lavapeal ja lava ees - muidugi ka köögis. Ka meie tahame anda majale 100 protsenti oma hinge. Suures osas tulevad menüüsse ka minu enda retseptidega toidud.“