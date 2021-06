Tütre sünd sundis Ed Sheeranit halbadest harjumustest vabanema 

Ed ja tema abikaasa Cherry Seaborn teatasid mullu augustis tütar Lyra Antarctica sünnist. Laulja rääkis BBC Radio 1 intervjuus, et isaks saamine on muutnud tema suhtumist ellu ja töösse. „Niipea kui Cherry ütles mulle, et ta on rase, toimus elus nihe, mis puudutab tööd ja tervist ja seda, mida ma suhu panen, olgu see toit või alkohol. Hakkasin rohkem trenni tegema ning mu elurütm muutus veidi tervislikumaks.“

Sheeran on varem rääkinud, et tal on sõltlase iseloom. „Loen praegu Elton Johni raamatut ja seal on palju sarnasusi. Ta kirjutab: „Võisin lihtsalt järjest jäätist süüa ja seejärel süüa neli magustoitu, kuni ma oksendasin.“ Ma olen sedasama teinud. Või kui ta näiteks on proovinud, mitu martiinit ta juua suudab. Ma olen ka seda teinud," rääkis Ed ühes intervjuus.