Rait Maruste: „See on üks suur haigus, et Eestis peab kõik olema seadusega reguleeritud.“

Rait Maruste (sündinud 27. septembril 1953 Pärnus) on Eesti poliitik ja endine kohtunik, XII riigikogu liige, XIII riigikogu asendusliige.

„See on illusioon, et seadusi kirjutavad juristid. Ei – seadusi kirjutavad ametnikud ja kui seadus jõuab riigikogusse, siis seal paljud ei ole võimelisedki nii mahukaid tekste lugema. Ametnikud loodavadki sellele, et hakatakse vaidlema mingi koma või numbri pärast,“ ütleb Rait Maruste, endine riigikohtu esimees, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik ja riigikogu liige. Praegune vallavolikogu esimees, reformierakondlane.