ARMAS FOTO | Tomi ja Anni Rahula tähistavad pulma-aastapäeva: aitäh, et oled olemas 

„Aitäh, et olemas oled. Alati, iga kell, igal pool! Sel sügisel saab kümme aastat „deitimist“, sõpruse kümme on juba koos. Aitäh, et minust varem ärkad, jah, see on boonus, et sa kiirelt virgud, hommikusööki tihti ise valmistad ja õhtud minu peale jätad, korrektne ning täpne oled ja nii palju huumorit igasse päeva tood. Et Sa õpetad mulle ja Rubile positiivset kangust, julgust ja oma soovide elluviimise kunsti, iga päev,“ kiidab Anni oma abikaasat.