20 aastat „Kiireid ja vihaseid“ – tagasihoidlikust põnevikust megasaagaks 

Briti filmikriitik Kambole Campbell kirjutab „Kiirete ja vihaste“ uue osa esilinastusele pühendatud artiklis, et kummivilistamissaaga intensiivsus ja haare (ning ka naeruväärsus) on aastatega aina kasvanud. „Kiiretest ja vihastest“ on saanud absoluutselt kõigeks valmisoleku sünonüüm. „Lisaks on tema pidevad muundumised peegeldanud seda, kuidas kassatükkide tegemine on XXI sajandil muutunud ja arenenud.“