Menopaus pani Salma Hayeki rinnad kasvama! 

„Rinnad kasvasid kõvasti,“ ütles 54aastane Hollywoodi täht. „Mõnel naisel lähevad need väiksemaks. Aga on naisi, kelle rinnad kasvavad, kui nad kaalus juurde võtavad, ja on naisi, kelle rinnad kasvavad pärast laste sündi ja rinnaga toitmist ega lähegi enam väiksemaks, ning mõnel puhul kasvavad need menopausi ajal uuesti. Ja mina juhtun olema üks neist naistest, kellel see iga kord juhtus!“

Salma sõnul on aastate jooksul paljud kahtlustanud, et ta on lasknud oma rindu suurendada. Kuid büsti muutumine on olnud keha loomulik reaktsioon rasedusele ning nüüd siis menopausile. „Mu selg on selle all kannatanud,“ pihib ta.