Prints Harry ei rääkinud õigust, väites, et isa keeras ta rahakraanid kinni

„Nagu me kõik mäletame, teatasid hertsog ja hertsoginna 2020. aasta jaanuaris, et nad taanduvad töötava kuningliku pere ridadest, ning hertsog ütles, et nad võtavad sihiks rahalise iseseisvuse. Walesi prints määras neile märkimisväärse summa, et neid selles üleminekus toetada. Rahastamine lõppes eelmise aasta suvel. Sussexid on nüüd rahaliselt iseseisvad,“ vahendab BBC News.