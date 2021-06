Renée Zellweger semmib värskelt lahutatud reality-tähega 

Ansteadil on seljataga kaks abielu. Esimese abikaasa Louise'iga on tal poeg ja tütar. 2017. aasta sügisel hakkas inglane semmima USA telekuulsuse Christina Haack El Moussaga („Flip or Flop“), kel on samuti kaks last. Järgmise aasta lõpus peeti nende California kodus pulmad. Aastase pisipoja Hudsoni vanemad teatasid lahkuminekust mullu septembris. Lahutus jõustus sel nädalal.