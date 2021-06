Britney Spears palub fännidelt andestust, et on neid kaks aastat petnud 

Hiljem kirjutas Britney pika Instagrami-postituse, milles palus fännidelt vabandust, et on viimased kaks aastat sotsiaalmeedias head nägu teinud. „Usun, et tahame inimestena kõik muinasjutulist elu ja mu postituste põhjal jääb mulje, et mu elu on vapustav.“ Kuid see pole tema sõnul tõsi.