Suri Kadri Voorandi ekskallim: ta oskas armastada elu ja inimest nii nagu ei keegi teine 

Ta oskas armastada elu ja inimest nii nagu ei keegi teine! 14 aasta jooksul jõudsime olla nii elukaaslased kui ka sõbrad. 14 aastat olin hoitud ja armastatud! Minu sees on nii valus, aga olen kindel, et ta on vastuseks oma headusele paremas paigas.