PALJASTATUD! Henrik Normann elab koos 19 aastat noorema naisega 

„Oleme tuttavad neli aastat, aga tõesti – alles nüüd võime välja öelda, et oleme ka juba mõnda aega elukaaslased,“ kinnitab Henrik Kroonikale. Kristina seisab Henriku kõrval ka 1. juulil tema 50. sünnipäeval, mida näitleja ja meelelahutaja on otsustanud korraldada suurelt ja külalisterohkelt.

Õhtuleht uuris hiljuti Normannilt, et kas tema isiklik elu on pigem kurb või naljakas. „Isiklikus elus on samuti tihti nii, et mõned kurvad hetked tunduvad hiljem naljakad ja vastupidi. Elu ei lakka olemast lõbus, kui inimesed nutavad, nagu see ei lakka olemast tõsine, kui inimesed naeravad. Minul, nagu kõigil teistel, on selle asjaga täpselt samamoodi.“