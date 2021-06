BRITNEY SPEARS SAI VÕIMALUSE RÄÄKIDA: tahan oma elu tagasi 

Popstaar rääkis kolmapäeval Los Angelese kohtuniku Brenda Pennyga telefonitsi ja nentis, et isa on iga tema liigutust kontrollinud juba 13 aastat ja et tegemist on väärkohtlemisega. Britney lisas, et läbielatu on tekitanud talle suure trauma ja ta nutab iga päev. „Ma tahan lihtsalt oma elu tagasi,“ sõnas Britney.