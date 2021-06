Blink-182 laulja haigestus vähki: see imeb ja ma kardan 

Foto: Instagram/Mark Hoppus

Ameerika pop-punkbändi Blink-182 asutajaliige, laulja ja bassimees Mark Hoppus (49) teatas, et tal on kasvaja, kuid ei täpsustanud, millega täpsemalt tegu on. Küll tunnistas artist, et on viimased kolm kuud keemiaravi saanud.