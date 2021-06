Igor Mang hoiatab: jaaninädala teises pooles suureneb õnnetuseoht 

Astroloog Igor Mang Foto: Jörgen Norkroos

Jaanipäeval, 24. juunil on täiskuu, see tähendab, et inimesed on tavalisest emotsionaalsemad ja riskialtimad. Tähetark Igor Mang aga hoiatab, et jaaninädala teises pooles – eeskätt neljapäeval-reedel – on oht õnnetusse või mis tahes konflikti sattuda eriti suur.