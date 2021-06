HÜVA NÕU | Päeviku pidamine aitab leevendada mitmeid terviseprobleeme 

Suhtluspäeviku „Minu lapse hingeelu“ kaasautor Kristi Jõeorg selgitab, et päevik sündis praktilisest soovist olla ise parem vanem ja seda võimalust ka teistele peredele pakkuda. „Olen olnud kaua ettevõtluses. Kui mulle laps sündis, tuli kogu elu ümber hinnata. See ei olnud lihtne. Märkasin, et ma ei ole ainuke, kelle ettevõtlus või töö on alla neelanud ja tegelikkuses tuleks prioriteedid ümber hinnata.

Üks asi, mida ma ei osanud teadlikult ja kvaliteetselt teha, on sisuline ja tulemuslik, toetav suhtlemine lapsega. Hakkasin mõtlema ja uurima, kuidas tõeliselt kohal olles lapselt selliseid küsimusi küsida, mis on lapsele põnevad ning omakorda annavad tema vastused mulle väärtuslikke teadmisi minu lapse mõttemaailma kohta,“ räägib ta.