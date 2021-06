NOËPi uus muusikavideo sündis tänu arvutimängudele 

Täpsemalt on video efektide looja Karl Hans Õunpuu loomiseks kasutanud videomängumootorit Unreal Engine. Mootor sai alguse 1998. aastal ilmunud tulistamismänguga „Unreal Tournament“. Programmi erinevaid versioone on kasutatud arvukate tuntud mängude loomiseks, lisaks rakendavad seda ka mitmed filmide ja telesarjade loojad.

Kõpper kirjutab Facebookis, et video loomiseks kulus viis nädalat. Sellest tulenevalt võime järeldada, et klipi tegemiseks kasutati Unreal Engine neljandat versiooni ja mitte viiendat, nagu artist enda postituse lõpus on märkinud.