Suve armuhoroskoop: Kalad kipuvad kallima peale ärrituma 

Juunis tuleb sul end vaos hoida, sest asju, mis sind koduses elus või paarilise juures ärritavad, on palju. Marru minna ei tasu, kuid pingeid ei tohi ka maha suruda, see võib lõppeda ummikusse jooksmisega. Ka töökoht pole praegu mingi rahusadam, sest sul on raske keskenduda. Kui vähegi võimalik, puhka!