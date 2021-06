Suve armuhoroskoop: Veevalaja võib end kodus ahistatuna tunda 

Foto: Vida Press

Seljataha on jäänud põnevad ajad, mil said raskusi ja ebaõnne trotsides viimaks edu nautida. Ka armastuses on sind saatnud õnn ja rahaline seis on muutunud paremaks. Juunis avastad uusi võimalusi, kuidas töö juures ohje haarata ja edusamme teha.