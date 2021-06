Suve armuhoroskoop: Neitsi armusuhe võib tundmatuseni muutuda 

Töises elus on olnud vaheldust küllaga, paraku ka takistusi ja peavalusid. Juuni seevastu on viljakas ja ilus. Kindla kallimaga Neitsi saab nautida kauneid hetki partneri seltsis. Lõbu ja hellus, sõprus ja sensuaalsus on oivalises tasakaalus. Karjääris ja rahaasjus pole edasiminekut esialgu paista, kuid eraelu õilmitseb nii külluslikult, et sul pole mahti muretsema hakata.