Suve armuhoroskoop: Vähi salasoov võib viimaks täituda 

Foto: Vida Press

Seljataha on jäänud vastuolusid, hõõrumisi ja katsumusi täis kevad. Saturnil olid Päikese, Marsi, Veenuse ja Merkuuriga pingelised suhted ning see kõik mõjutas su töist ja eraelu. Uraani mõjul oled ehk otsustanud paljusid asju muuta, kuid pole ime, kui sul on nüüdseks toss väljas.