Suve armuhoroskoop: Jäär võib suveööst hingesugulase leida 

Mõnel Jääral puudutavad need pettekujutelmad rahaasju, mõnel lähedasi suhteid või seltskonnaelu. Inimsuhetes oleks su pilk justkui hägustunud, kuid investeeringutes seevastu paned täppi, nii et järgi oma vaistu. Kuid veidrale udupäisusele vaatamata on sul praegu suurepärased šansid: tähtede seis lubab, et just juunis on sul võimalik kohtuda suure armastusega!