Justin Timberlake jagas esimest fotot ligi aastasest pojast 

40aastane Timberlake ja tema näitlejast abikaasa Jessica Biel said eelmisel suvel fännide jaoks ootamatult perelisa - nende kuueaastane poeg Silas sai väikevenna. Poiss sai nimeks Phineas. Vanemad on teda naljatamisi karantiinibeebiks nimetanud.

Ka Biel õnnitles oma meest liigutava sissekandega. „Kallis, sa oled kuu, tähed ja hapukoor, mis on mu elukeeksile valatud. Sa paned katuse meie pea kohale ja parandad selle ära, kui isetehtud rakett untsu läheb. Sa paned toidu lauale, et beebi saaks selle laua alla visata. Sa lased meil diivanit tubase batuudina kasutada, ehkki meil on batuut õues olemas. Sa armastad kogu seda lärmi ja kaost ka siis, kui oled öö otsa tööd teinud ja üritad magada. Oleme tänulik sulle kõigi suurte asjade eest ja nende eest, mida me ei näe. Aitäh, et oled meie elu nii vahvaks teinud. Armastame sind väga.“