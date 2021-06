GALERII | Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel anti välja kaks esikohta 

„81 käsikirja on omaette näitaja ja võidutööde tase on märkimisväärne. Võib öelda, et romaanivõistluse tulemused näitavad eesti keele ja kirjanduse elujõudu. Seda olukorras, kus maailm liigub hämamise, keerutamise ja kirjaliku eneseväljenduse allakäigu poole. Eesti kirjandusse on tulnud uued autorid, kel on, mida öelda,“ ütles žürii liige ja Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev.