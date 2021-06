TINAPULM | Marika Tuus-Laul pikast abielust: „Uuno teab mu nõrkusi!“ 

Tegemist on Marika ja Uuno jaoks olulise tähtpäevaga. „Minu pere kasvas üles traditsioonidega ehk tähistasime alati tähtpäevi. Ka kümnendat abieluaastapäeva on meil plaanis tähistada,“ sõnab Marika ja lisab, et lähevad koos abikaasaga Taagepera lossi. „Seal on meil lauake tellitud ja tavaliselt ootab mind ka abikaasa poolt väikene üllatus. Midagi väga suurt ei tee, omavaheline pidu.“