PILDIGALERII | Ilusate inimeste taaskohtumine ilugurmaanide suvepeol 

Foto: Picasa

Viimase aasta jooksul on maailmas olnud palju muutusi ja raputusi seoses pandeemiaga. Õnneks on olukord taas kontrolli alla saamas ning maailm avanemas. Ilumeka Babor Estonia korraldas sel puhul koos hotelliga Telegraaf suurejoonelise peo, et tänada kõiki oma lojaalseid fänne ning pakkuda neile üle pika aja taas meelelahutust ning loomulikult ka ilu-uudiseid Babori 65. sünnipäeva puhul.