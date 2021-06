"Troonide mängu" täht anub liigutavas videos abi: tema lähedane on kadunud 

Rose avaldas kadunud nõo 36. sünnipäeval mureliku video. Philip Fraserile isiklikult adresseeritud klipis räägib näitlejanna, et tema pere ja sõbrad on väga mures.

Fraseri lähedased on rääkinud, et säärane kadumine on Philipile äärmiselt ebatüüpiline. „Ta on alati perele öelnud, kuhu läheb. Pubitööle tuli ta alati õigeks ajaks ega ole jätnud eales tulemata. Seetõttu oleme väga mures,“ on Fraseri kasuema Iltalehti teatel öelnud.