Billie Eilish rassismisüüdistustest: "Tahaksin öökida." 

Hiljuti hakkas sotsiaalmeedias ringlema videomontaaž, milles Eilish (19) paistis kasutavat solvavat väljendit, mis kõlab Tyler the Creatori 2011. aasta laulus „Fish“.

Paljud fännid nõudsid lauljatarilt aruandmist, ja enda sõnul teeb ta seda meeleldi. „Ma TAHAN sellest rääkida, sest mind tembeldatakse kellekski, kes ma pole.“ Billie sõnul on video pärit ajast, mil ta oli 13-14aastane. „Maigutasin laulust pärit sõna, mida ma toona ei teadnud olevat Aasia kogukonna liikmete vastu kasutatava halvustava väljendi. Mul on kohtavalt piinlik ja ma tahaksin öökida, et ma kunagi seda sõna järele ütlesin.“