X-TOIMIKUD | Paavst Johannes XXIII rääkis tulnukaga. „Meie vennad on kõikjal!“ 

Paavst Johannes XXIII-l oli mitmeid müstilisi – et mitte öelda ilmutuslikke – kogemusi. 60 aastat tagasi, 1961. aasta ühel juuli õhtul nägi ta paavsti suveresidentsi Castel Gandolfo aias kummalist ovaalset objekti ning sellest väljunud olendit. Pikantsust lisab seigale seegi, et Castel Gandolfos asus Vatikani observatoorium.

Uudis lekkis itaalia- ning hispaaniakeelsesse ajakirjandusse ning hiljem, 1985. aastal, kirjutas sellest ka Briti ajaleht The Sun. Kuid toona ei võtnud avalikkus 80aastase paavsti ufokogemust kuigi tõsiselt, seda peeti pigemini eaka prelaadi soovunelmaks.