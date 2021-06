SÜDASUVE MAAGIA: jaaniööl muutub vesi viinaks ja unes ilmutab end tulevane 

VIHT ANNAB VÄGE: Jaanipäevakommete hulka kuulub kindlasti saunaskäik. Eriti tõhusa viha saab üheksast eri taimest. Foto: Vida Press

Botaanikud on üsna kindlalt üht meelt, et sõnajalg ei õitse. Nii et otsida ju võib, kuid leida seda maagilist õit ei õnnestu. Taimetark Kristel Vilbaste pakub sõnajalaõieotsimisele alternatiivi. „Mulle meeldib jaaniööl metsmaasikaid otsida. Punane muutub öösel mustaks ja proovi sa hämaras maasikat leida,“ sõnab ta. „Kuid igal juhul on hea enne, kui sööd jaaniööl kas või ühe enda korjatud maasika – siis läheb terve uus aastaring hästi.“