Viktor Vassiljev: ma ei kadesta mitte kunagi midagi 

„Kadedus on minu jaoks absoluutselt võõras asi. Ma mitte kunagi ei kadesta midagi. Kui kellelgi on midagi, mida mul ei ole, siis järelikult olen ise süüdi. Olen loll ja laisk",“ räägib Viktor Vassiljev, et armukadedus on ääretult negatiivne tunne. „Kui kellelgi on Ferrari, siis ma võin ennast lõhki töötada, hangin ka samasuguse ja pärast ei jõua üleval pidada. Milleks seda õnnetust vaja? Ma ei ole kade,“ ütleb ta kindlalt.

„Kui armukadedusel ei ole reaalset põhjust, siis see on luulu ja pöörduda tuleb psühhiaatri poole. Kui armukadedusel on reaalne põhjus, et inimene, keda pead enda omaks ja usaldusväärseks, ei ole seda, siis see tähendab, et oled omale valinud vale partneri, kes sulle ei sobi,“ selgitab Vassiljev, et inimest muuta ei ole võimalik ja sel juhul tuleks leida enda ellu uus inimene.

Suhet, kus on põhjust pidevalt armukadedust tunda, võrdleb Vassiljev ekstreemspordiga. „Inimesed ronivad üles mäe tippudele, sukelduvad vee alla, aga palun väga mölla sellise partneriga nii kaua, kuni sul närvid vastu peavad,“ ütleb ta.