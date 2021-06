TRAAGILINE UUDIS: "Sõprade" näitleja on IV staadiumi vähi tõttu halvatud 

59aastase näitleja sõnul avastati kasvaja juba 2018. aastal. Arstid olnud algul optimistlikud ja hormoonravi andis umbes aasta aega suurepäraseid tulemusi, kuid nüüdseks on vähk levinud teistesse kehaosadesse, sealhulgas luudesse ja lülisambasse. „Nüüdseks on see neljandas staadiumis. Nii et millalgi ta mu ilmselt võtab,“ nentis Tyler USA telesaates „Today“. Ta tunnistab, et haigusele jõuti liiga hilja jälile.

Tyleri sõnul on tema alakeha agressiivse vähi tõttu halvatud. Covid-19 pandeemia algul hakkas vähk muteeruma, väidab „Sõprade“ täht, kellel on parasjagu käsil keemiaravi. „Mul jäi ühele analüüsile minek vahele, ja see pole hea. Nii et vähk otsustas pandeemia ajal muteeruma hakata ja on nüüd edasi läinud.“