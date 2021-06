Lauri Pedaja armukadedusest: nägin unes, et praegune kullakallis pruut Gethel pettis mind 

„Situatsioon oli väga süütu. Magasin öösel ja nägin unes, et minu praegune kullakallis pruut Gethel pettis mind. Ma ärkasin hommikul üles ja ma olin täiesti löödud,“ jutustab Lauri. „Mul oli nii raske ja rõve tunne. Täiesti mossis ja tossis. Läksin koeraga jalutama ja üritasin rahuneda, et “Lauri, rahune maha! See oli uni, see ei tähenda mitte midagi,“ aga ikka oli selline vimm sees.“

Jalutuskäigult naastes tundis Lauri pruut huvi, mis viga ja miks mees halvas tujus on. Lauri meenutab, et vastas lausega „Ma nägin, et sa petsid mind unes“. „Siis kui ma selle lause kõva häälega välja ütlesin, siis ma sain aru, et see kõlab nii valesti,“ räägib ta naljatledes.