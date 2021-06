TÄHETARKUS 21.–27. JUUNI | Elizabeth Samose saarelt: tähtede seis on korraga vaikne ja ärev  

Praegune astroloogiline seis on ühtaegu vaikne ja ärev. Päike liigub nädala alguses Kaksikutest Vähki, muutes üldist meeleolu rahulikumaks, aga samas ka emotsionaalsemaks. Merkuur on jätkuvalt Kaksikutes, mis tähendab, et suhtleme palju ja tegeleme mitme asjaga korraga.