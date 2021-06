Dubais elav Kristiine: kuna elukaaslase ema külastab meid tihti, saan palju araabia keele praktikat 

On reedene päev – Araabia Ühendemiraatides on tegemist palvepäevaga, mistap on enamik kohalikke töölt vabad. Kohtume Kristiinega merevaatega Barasti rannabaaris üsna varahommikul, et saada kõige paremad istekohad. Ka kõrbepäike ei kõrveta hommikul veel nii teravalt, kuid peegeldub juba vaikselt siinsete sadade tornmajade aknaklaasidelt. Kristiinel on seljas veel trenniriided, sest on juba traditsiooniks saanud, et reedeti varahommikul trenn ja siis randa päevitama. Istume varjulisemasse kohta maha ning esimese asjana küsib kelner, mida juua soovime. Küsin Kristiinelt, mida tema tavaliselt tellib. „Esimese asjana kindlasti pudel vett, mis pannakse koos jääga ämbri sisse. Muud joogid tuju järgi.“ Niisiis tellime omale veed ja väikese hommikusöögi.