DUBAI MELU HAARAB ENDASSE! Eestlanna Kristiine: „Tutvusi leiab siin nii korvpalliplatsilt kui Tinderist.“ 

On reedene päev – Araabia Ühendemiraatides on tegemist palvepäevaga, mistap on enamik kohalikke töölt vabad. Kohtume Kristiinega merevaatega Barasti rannabaaris üsna varahommikul, et saada kõige paremad istekohad. Ka kõrbepäike ei kõrveta hommikul nii teravalt, kuid peegeldub juba vaikselt siinsete sadade tornmajade aknaklaasidelt. Kristiinel on seljas veel trenniriided, sest tal on juba traditsiooniks saanud teha reedeti varahommikul trenni ja siis minna randa päevitama.