Vähktõve küüsis piinlev Prantsuse popmuusikalegend unistab halastussurmast 

Hardy tõusis 1962. aasta debüütsingliga „Tous les garçons et les filles“ nn yé-yé-popi esirinda, kuid distantseerus sellest mõned aastad hiljem, eelistades iseseisvust ning koostööd Briti produtsentidega. Kuulutanud 1988, et tema lauljakarjääril on lõpp, naasis ta ometi areenile ning tegi 1990. aastail tegi koostööd ansamblitega Blur ja Air. Tema viimane plaat ilmus 2018.

Nüüdseks 77aastane Hardy rääkis Femme Actuelle'ile, et 2018 leiti tema kõrvast kasvaja. 2000. aastate keskel oli mõjukas artist põdenud lümfivähki, 2015. aastal olnud nii haige, et ta viidi kunstlikku koomasse, vahendab The Guardian. Arstid päästsid toona Hardy elu uudse kiiritusraviga. Kuid aastatepikkuse kiirituse ja immunoteraapia tagajärjel on lauljannal pöörased valud. Tal on raskused neelamise ja rääkimisega, seetõttu toimus intervjuu e-maili kaudu. Laulda ei saa Hardy juba ammu.

„Mu füüsilised kannatused on olnud juba nii hirmsad, et kardan, et surm sunnib mind veel rohkem füüsilisi kannatusi läbi elama,“ ütles Hardy. Ta pooldaks abistatud enesetappu, kuid Prantsusmaa pole seda legaliseerinud. Maikuises Paris Matchi intervjuus süüdistas artist oma kodumaad ebainimlikkuses.

Hardy ema põdes pärilikku neuroloogilist haigust nimega Charcot-Marie-Toothi tõbi. Lauljanna ütles, et ema sai surra halastussurma, „kui ta ei suutnud enam selle jõletu ravimatu haigusega edasi elada“.