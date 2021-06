Printsess Leia osatäitja saab postuumselt omanimelise tähe 

Carrie Fisheri kolleeg Mark Hamill rõõmustab uudise üle - ta on juba aastaid tegutsenud selle nimel, et printsess Leia osatäitja oma tähe saaks. Ta on teinud näiteks ettepaneku asendada president Donald Trumpi täht, mida on korduvalt rüvetatud, Fisheri tähega. Hamill ise avas omanimelise tähe 2018. aastal.